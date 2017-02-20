Гвардьола заступился за Венгера

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что за последнее время наставник "Арсенала" Арсен Венгер столкнулся с неприемлемым отношением к себе. По словам испанца, это неуважение. Напомним, что "канониры" потерпели три поражения в четырех последних матчах, в том числе команда крупно проиграла "Баварии" (1:5) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

– То, что я слышал последние 10 дней... Как люди, журналисты и экс-игроки говорят о Венгере, просто неприемлимо, – приводит слова Гвардиолы FourFourTwo. – Нашу работу сейчас никто не уважает. Отношение к Венгеру – это самое настоящее неуважение. Но мы принимаем решения, а вы можете говорить все, что хотите.