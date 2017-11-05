Гвардьола, Венгер и Покеттино поборются за звание лучшего тренера месяца в премьер-лиге

Английская премьер-лига объявила претендентов на звание лучшего игрока и лучшего тренера по итогам октября. Победители станут известны 10 ноября.

На награду лучшему игроку претендуют Кевин де Брейне, Лерой Сане (оба – "Манчестер Сити"), Начо Монреаль ("Арсенал"), Вильфрид Заа ("Кристал Пэлас"), Гленн Мюррей ("Брайтон") и Ник Поуп ("Бернли").

Награду звание лучшего тренера месяца поспорят Шон Дайч ("Бернли"), Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити"), Арсен Венгер ("Арсенал") и Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм"​).