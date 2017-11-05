Гвардьола, Венгер и Покеттино поборются за звание лучшего тренера месяца в премьер-лиге

Английская премьер-лига объявила претендентов на звание лучшего игрока и лучшего тренера по итогам октября. Победители станут известны 10 ноября.
На награду лучшему игроку претендуют Кевин де Брейне, Лерой Сане (оба – "Манчестер Сити"), Начо Монреаль ("Арсенал"), Вильфрид Заа ("Кристал Пэлас"), Гленн Мюррей ("Брайтон") и Ник Поуп ("Бернли").
Награду звание лучшего тренера месяца поспорят Шон Дайч ("Бернли"), Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити"), Арсен Венгер ("Арсенал") и Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм").
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Арсен Венгер
- Кристал Пэлас
- Арсенал Лондон
- Хосеп Гвардьола
- Бернли
- Кевин де Брейне
- Маурисио Покеттино
- Лерой Сане
- Вильфрид Заа
- Шон Дайч
- Начо Монреаль
- Брайтон