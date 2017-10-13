Гвардьола стал лучшим тренером сентября в премьер-лиге

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола признан лучшим тренером сентября в премьер-лиге. В сентябре "горожане" провели четыре матча в лиге, обыграв "Ливерпуль", "Уотфорд", "Кристал Пэлас" и "Челси". При этом "Манчестер Сити" забил 17 мячей и не пропустил ни одного.

Также на звание лучшего тренера месяца были номинированы Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм") и Арсен Венгер ("Арсенал").