Гвардьола стал лучшим тренером сентября в премьер-лиге

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола признан лучшим тренером сентября в премьер-лиге. В сентябре "горожане" провели четыре матча в лиге, обыграв "Ливерпуль", "Уотфорд", "Кристал Пэлас" и "Челси". При этом "Манчестер Сити" забил 17 мячей и не пропустил ни одного.
Также на звание лучшего тренера месяца были номинированы Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм") и Арсен Венгер ("Арсенал").
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Арсен Венгер
- Кристал Пэлас
- Арсенал Л
- Ливерпуль
- Хосеп Гвардьола
- Жозе Моуринью
- Уотфорд
- Маурисио Покеттино