Гвардьола - самый высокооплачиваемый тренер мира, Зидан замыкает десятку

Издание The Telegraph подготовило список самых высокооплачиваемых тренеров мира. Больше всех зарабатывает главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола. Его зарплата составляет 15,3 миллиона фунтов стерлингов. Большинство наставников из первой десятки представляют чемпионат Англии.

Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров мира по версии Telegraph:

1. Хосеп Гвардьола (Испания, "Манчестер Сити") – 15,3 миллиона фунтов стерлингов

2. Карло Анчелотти (Италия, "Бавария") – 12,6

3. Жозе Моуринью (Португалия, "Манчестер Юнайтед") – 12,3

4. Арсен Венгер (Франция, "Арсенал") – 8,9

5. Луис Энрике (Испания, "Барселона") – 7,2

6. Юрген Клопп (Германия, "Ливерпуль") – 7

7. Антонио Конте (Италия, "Челси") – 6,6

8. Рональд Куман (Голландия, "Эвертон") – 6

9. Диего Симеоне (Аргентина, "Атлетико") – 5,1

10. Зинедин Зидан (Франция, "Реал") – 4,6