Гвардьола рассказал о своем самом сложном тренерском решении

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола рассказал о самом сложном решении, которое принял за свою карьеру. Им оказалось расставание с вратарем Джо Хартом.

– За свою карьеру я принял множество разных решений, – цитирует Sky Sports Гвардьолу. – Жизнь тренера такова, что каждые пять минут мы должны принимать решения. Расставание с Хартом было самым сложным решением, которое мне довелось принять в качестве тренера. Он проявил себя как большой профессионал. Джо смог поставить себя на мое место и понял мое решение. Я оценил это. Знаю, что это было тяжело для болельщиков. Он был невероятным вратарем, который творил фантастические вещи. Он часть истории клуба, и я всегда буду желать ему всего наилучшего. Это я ему говорил лично, говорю и публично.