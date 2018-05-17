Гвардьола продлил контракт с "Манчестер Сити" на два года

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола продлил действующий контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение будет действовать до конца сезона-2020/21.
47-летний специалист возглавил команду в 2016 году. В прошедшем сезоне он вместе с ней выиграл чемпионат Англии с рекордным показателем в истории турнира - 100 очков.
- Я очень рад, для меня удовольствие работать здесь, - сказал тренер. - Я наслаждаюсь работой со своими игрокам каждый день. В следующие сезоны мы попробуем проявить себя наилучшим образом.
We’ve got 👏👏 Guardiola! #mancity pic.twitter.com/JIpTiZB5rc– Manchester City (@ManCity) 17 мая 2018 г.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/
баламошка
Бегает от одного мешка к другому и ищет новых вызовов типа) Вот не знаю как на Пепку реагировать) Может он и гений, а может просто вдохновенная обыденность) По мне дак Рубин вывести в Премьер Лигу и дважды сделать чемпионом России сложнее, чем с Меськами, Хава и Иньестой выигрывывать ЛЧ. Уж вы как хотите думайте о мастерстве тренера)
20:23