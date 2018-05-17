Гвардьола продлил контракт с "Манчестер Сити" на два года

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола продлил действующий контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение будет действовать до конца сезона-2020/21.

47-летний специалист возглавил команду в 2016 году. В прошедшем сезоне он вместе с ней выиграл чемпионат Англии с рекордным показателем в истории турнира - 100 очков.

- Я очень рад, для меня удовольствие работать здесь, - сказал тренер. - Я наслаждаюсь работой со своими игрокам каждый день. В следующие сезоны мы попробуем проявить себя наилучшим образом.