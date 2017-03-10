Гвардьола признан лучшим тренером февраля в чемпионате Англии

Лучшим главным тренером февраля в чемпионате Англии признан наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола. Отмечается, что подобная награда стала первой для испанского специалиста в премьер-лиге.

В феврале манчестерский клуб провел пять матчей в премьер-лиге, в которых одержал четыре победы и один раз сыграл вничью. На данный момент "Сити" занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидера – "Челси" - на 10 очков.