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Гвардьола признан лучшим тренером февраля в чемпионате Англии

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Лучшим главным тренером февраля в чемпионате Англии признан наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола. Отмечается, что подобная награда стала первой для испанского специалиста в премьер-лиге.

В феврале манчестерский клуб провел пять матчей в премьер-лиге, в которых одержал четыре победы и один раз сыграл вничью. На данный момент "Сити" занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидера – "Челси" - на 10 очков.

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Материалы REN-TV

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