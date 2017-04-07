Гвардьола повздорил с тренером "Челси" после матча

После матча 31-го тура чемпионата Англии "Челси" - "Манчестер Сити" (2:1) в подтрибунном помещении произошел конфликт тренеров двух команд, сообщает The Telegraph. Стычка началась после перепалки тренера по физподготовке лондонцев Паоло Бертелли и массажиста "горожан" Марка Сертори. Представители команд спорили между собой еще во время игры.

За Сертори заступился главный тренер "Сити" Хосеп Гвардьола, на что получил неприятный ответ Бертелли. Испанец пришел в ярость, но не стал распускать руки, хотя разговор продолжался довольно долго.