Гвардьола подтвердил, что Менди выбыл до конца года после операции на колене

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола подтвердил, что защитник Бенжамен Менди выбыл на три месяца после операции на колене, сообщает Sky Sports. 24-летний футболист травмировал мениск после матча 12-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (3:1).

Менди прошел медицинское обследование в сборной Франции, куда получил вызов на ноябрьские игры. Осмотр показал, что защитник пропустит около 12 недель и не сыграет в нынешнем году.

В текущем сезоне 24-летний игрок обороны принял участие в 12 матчах во всех турнирах и отдал пять голевых передач.