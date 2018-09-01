Гвардьола поддержал Моуринью

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола поддержал коллегу из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Португалец подвергается критике после двух поражений в трех стартовых турах чемпионата Англии.

– Критика, к сожалению, часть нашей работы, – цитирует AFP Гвардьолу. – Это случалось со мной – со всеми тренерами. Наша работа зависит от результатов. Когда мы побеждаем – мы хорошие. Когда что-то не так – мы плохие. Все просто. Поэтому тренеры должны сохранять веру в себя и уверенность. Если ты добираешься до такого уровня в премьер-лиге, значит, ты отличный тренер.