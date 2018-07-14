Гвардьола открыл в Манчестере ресторан каталонской кухни

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола открыл в городе ресторан каталонской кухни под названием "Tast Cuina Catalana", сообщает The Sun.

- Мы рады привезти каталонскую кухню в Манчестер и стать частью потрясающей команды Tast, - заявил шеф-повар ресторана Пако Перес. - Мы возвращаемся к нашим каталонским корням, с традиционной открытой кухней, где вы можете видеть и чувствовать запах кулинарии, а также чувствовать себя как дома. Tast - это простой ресторан, где важен каждый гость.

В трехэтажном ресторане работает бар и открытая кухня с фирменными каталонскими блюдами.