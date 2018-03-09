Гвардьола оштрафован на 20 000 фунтов за ношение ленты в поддержку Каталонии

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардьола оштрафован на 20 000 фунтов стерлингов за ношение желтой ленты в знак поддержки арестованных сторонников независимости Каталонии, сообщает сайт Футбольной ассоциации Англии. Правила организации запрещают любые политические высказывания.

Родившийся в Каталонии Гвардьола объяснил, что носил ленту не по политическим, а гуманным соображениям. Специалист не извинился, но сказал, что прекратит носить знак во время матчей, чтобы соблюдать, но не уважать правила.