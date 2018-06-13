Гвардьола оплатил ремонт судна, спасающего мигрантов в Средиземном море

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола помог благотворительной организации, занимающейся спасением мигрантов в Средиземном море. Испанец из своего кармана заплатил 150 тысяч евро на ремонт судна, на котором сотрудники организации Proactiva Open Arms спасают мигрантов, попадающих в беду при попытке пересечь Средиземное море и добраться в Европу.

– Хосеп приехал к нам и предложил помочь в ремонте лодки, – цитирует Rac1 основателя организации Оскара Кампса. – Он был не единственным. Еще несколько спортсменов отозвались.