Гвардьола объяснил, почему в игре с "Ньюкаслом" не нашлось места Сане

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола объяснил, почему в заявке на матч чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (2:1) не оказалось Лероя Сане. По его словам, в команде слишком много хороших игроков.

– В предыдущей игре не нашлось места Филу Фодену. Мне было очень жаль Фила, на этот раз не оказалось Сане, – цитирует AFP Гвардьолу. – Иногда приходится обходиться без ряда игроков. У нас есть шесть атакующих игроков, и я решил выбрать двоих нападающих. Также два игрока были на флангах, одного оставил в запасе. Поэтому и был сделан такой выбор. Сане должен продолжать упорно работать и сможет сыграть в следующем матче.