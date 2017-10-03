Гвардьола общался с игроком "Челси", чем вызвал недовольство болельщиков

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча чемпионата Англии против "Челси" (1:0) решил побеседовать с защитником лондонской команды Андреасом Кристенсеном прямо на поле. Диалог длился около минуты, о чем шла речь - неизвестно.

Такое поведение испанского специалиста не понравилось болельщикам "синих", которые посчитали, что Гвардьола решил переманить футболиста в свой клуб.