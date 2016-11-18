18:19 | ФУТБОЛ — Англия

Гвардьола - о Руни: "Иногда я тоже был нетрезв во время нахождения в национальной сборной"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола, отвечая на вопрос об инциденте, произошедшем с нападающим "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйном Руни во время пребывания в национальной команде, отметил, что он тоже иногда был нетрезв во время нахождения в сборной. Испанский специалист также считает неправильным комментировать частную жизнь игроков.

– Я тоже иногда был в нетрезвом состоянии во время пребывания в национальной сборной в качестве игрока, – приводит goal.com слова Гвардьолы. – Мне еще повезло, что не было никаких фотографий. Все мы – живые люди, но каждый должен нести ответственность за свои поступки и осознавать, что и когда можно делать, а что нельзя.

Вообще я не люблю, когда кто-то обсуждает мою жизнь вне тренерского мостика и профессионального рода занятий, поэтому и сам не считаю правильным комментировать ситуацию, в которую попал Руни. Я уважаю английского форварда как игрока "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной. Поступки человека – его личное дело.

Напомним, что несколько дней назад капитан английской сборной, чье фото в нетрезвом виде попало в газеты и интернет, извинился за это происшествие, однако Футбольная ассоциация (FA) намерена рассмотреть случившееся, чтобы выяснить все обстоятельства дела.

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