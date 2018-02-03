Гвардьола - о промахе Стерлинга: "В следующем матче он забьет"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча 26-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (1:1) отметил, что его футболисты показали хорошую игру. По его словам, он доволен выступлением.

– Мы играли очень хорошо, но не смогли забить второй гол, – цитирует BBC Гвардьолу. – В последние 10 минут любой игры на выезде может произойти что угодно. Я доволен нашей игрой.

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