Гвардьола - о Менди: "Он живет так, как он живет, я ему не отец"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола не видит ничего плохого в том, что защитник его команды Бенжамен Менди ведет активную жизнь в социальных сетях.

- Я в восторге от Бенжамена, - приводит слова Гвардьолы Goal.com. - Очень печально, что мы не могли его использовать, так как он был травмирован, но иногда такое случается. То, как он тренируется и ведет себя в раздевалке... Вы просто не представляете, как ребята обожают его! Я восхищен Менди, я хочу чаще его задействовать. То, что он постоянно сидит в социальных сетях, меня не тревожит. Я здесь не для того, чтобы менять его менталитет. Он живет так, как живет. Когда мы покупали его, мы знали об этом. Мы стараемся убедить его, но я ему не отец. На тренировках он прекрасно работает, но также, он активен в социальных сетях. Ему так нравится жить.

В текущем сезоне 24-летний француз сыграл 11 матчей за "горожан", в которых отметился пятью результативными передачами.