Гвардьола – о Ляпорте: "Знаю игроков, которые могут усилить "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола ушел от ответа на вопрос о возможном переходе защитника "Атлетика" Эмерика Ляпорта. Ранее сообщалось, что "горожане" готовы заплатить за трансфер футболиста 70 миллионов евро.

– Есть футболисты, которые интересовали нас в прошлом, интересуют сейчас и будут интересовать в будущем, – приводит Sky Sports слова Гвардьолы. – Я всегда стараюсь сделать для клуба все, что от меня зависит. Я знаю силы этой команды и тех, кто может ее усилить.

"Манчестер Сити" заплатит 70 миллионов евро за Ляпорта//

Контракт Ляпорта с "Манчестер Сити" будет рассчитан на 6 лет и 7 миллионов евро в год