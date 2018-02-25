Гвардьола - о ленте в поддержку Каталонии: "Она останется со мной до конца"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола сказал, что готов понести наказание за то, что надел желтую ленту на финальный матч Кубка лиги против "Арсенала" (3:0). Этот элемент оформления одежды является символом борьбы за независимость Каталонии.

- Я принимаю то, что нарушил правила, принимаю штрафы, но я человек, а не только тренер, - цитирует Goal Гвардьолу. - В тюрьме находятся четыре человека, другие были вынуждены бежать. В этой ситуации необходимо оружие, но у нас его нет. Желтая лента останется со мной до конца. Это моя позиция.

Ранее Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Гвардьоле за ношение ленты во время игры Кубка Англии против "Уигана". Испанский специалист имеет право ответить на первый запрос организации до вечера понедельника, 26 февраля.

Гвардьола - с трофеем, Венгер - у разбитого корыта //

Победный график Гвардьолы - больше двух трофеев за сезон