Гвардьола недоволен судейством в матче с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола остался разочарован работой главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Англии "Сити" – "Тоттенхэм" (2:2) Майка Райли. В частности, испанский специалист не понял, почему не был назначен пенальти в ворота гостей после противоборства Рахима Стерлинга и Кайла Уокера. Отметим, что через несколько секунд после этого эпизода "Тоттенхэм" забил и установил окончательный счет встречи.

– Мы не использовали много моментов, а когда такое случается, растет влияние решений арбитра, – приводит BBC слова Гвардьолы. – Но здесь правила есть правила. Возможно, однажды Майк Райли объяснит мне, почему он не назначил пенальти. Если не назначают одиннадцатиметровый после толчка футболиста в спину, то это интересно.