Гвардьола нецензурно выругался после вопроса о чемпионстве

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола был недоволен вопросом журналистов по поводу шансов на чемпионство. На пресс-конференции после субботнего матча 5-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (4:0) один из журналистов спросил испанского специалиста, сможет ли он в четвертом сезоне подряд привести свою команду к чемпионству. По всей видимости, Гвардьола устал от подобных вопросов, поэтому он пробормотал: "Какого черта?", тяжело вздохнул, и только после паузы стал говорить в микрофон. Ранее "Бавария" три года подряд под руководством испанца выигрывала чемпионат Германии.

- "Манчестер Сити" всего лишь раз добирался до полуфинала Лиги чемпионов, поэтому многие люди считают, что я собираюсь выиграть Лигу чемпионов, так как я действительно хороший тренер... Я не думаю, что это так, парни, - цитирует Goal Гвардьолу. - Мое счастье не зависит от того, собираюсь ли я выиграть все титулы или нет, моя цель сейчас - быть счастливым сегодня, выпить немного вина, а завтра начать подготовку к новому матчу, и конечно же я буду стараться, чтобы мы выиграли нашу игру Кубка лиги против "Суонси". Мои мысли направлены на то, чтобы игрокам нравилось выходить на поле и играть за "Сити". Будет ли этого достаточно для чемпионства или нет - посмотрим.