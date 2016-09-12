16:36 | ФУТБОЛ — Англия

Гвардьола не встретился с Моуринью после матча "МЮ" - "Ман Сити"

0
0
0

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола подчеркнул, что не встретился с наставником "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча чемпионата Англии (2:1). 

- У нас просто не было времени, - цитирует BBC Гвардьолу. 

Также испанец прокомментировал неуверенную игру в дерби голкипера Клаудио Браво.

- Я вот что скажу: вратари будут допускать ошибки. Соперники будут забивать. Я уверен в этом, - добавил Гвардьола. - У нас в матче были плохие моменты и хорошие. Но мы всего лишь набрали три очка. Конечно, мы довольны, но должны улучшать свою игру. Браво очень силен. Я был уверен в нем до игры и остаюсь уверен сейчас.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ