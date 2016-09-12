Гвардьола не встретился с Моуринью после матча "МЮ" - "Ман Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола подчеркнул, что не встретился с наставником "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча чемпионата Англии (2:1).

- У нас просто не было времени, - цитирует BBC Гвардьолу.

Также испанец прокомментировал неуверенную игру в дерби голкипера Клаудио Браво.

- Я вот что скажу: вратари будут допускать ошибки. Соперники будут забивать. Я уверен в этом, - добавил Гвардьола. - У нас в матче были плохие моменты и хорошие. Но мы всего лишь набрали три очка. Конечно, мы довольны, но должны улучшать свою игру. Браво очень силен. Я был уверен в нем до игры и остаюсь уверен сейчас.