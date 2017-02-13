Гвардьола не исключает, что Агуэро покинет "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола не исключил вероятность того, что нападающий Серхио Агуэро покинет клуб по окончании сезона. По словам испанского специалиста, сам он не хотел бы, чтобы аргентинец уходил из "Сити".

- Не знаю, что будет в конце сезона, - приводит The Guardian слова Агуэро. - Знаю, как сложно найти форвардов высочайшего уровня. Я хотел бы, чтобы Агуэро остался, но не знаю, как все сложится. Когда я сам был игроком, я не знал, что произойдет по окончании сезона. Я всегда был прям в разговорах с Серхио, я знаю его сильные стороны.

Серхио знает намерения тренера и клуба. Я не хочу продавать его. Я хочу, чтобы он оставался в "Сити" до тех пор, пока хочет. Причина, по которой он не играл в последних двух матчах, заключается в том, что Сане, Жезус и Стерлинг играли восхитительно. И это единственная причина. Если бы я мог поменять модель игры и задействовать всех четырех… Но я люблю играть так, чтобы в центре поля было много контроля мяча. И я знаю, что если Сане, Жезус или Стерлинг не примут участия в матче, Серхио заменит любого из них.

Вы и представить себе не можете, насколько хороши мои футболисты. Я во всех них очень уверен. В основной состав попадают 11 игроков, но в заявке 21. У нас только один травмированный - Илкай Гюндоган. Все остальные в хорошем настроении, в хорошей форме. Агуэро остается игроком высочайшего уровня, важным для нас, для достижения наших целей. В этом я не сомневаюсь.