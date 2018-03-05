Гвардьола не будет носить желтую ленту во время матчей

Руководство "Манчестер Сити" сообщило Футбольной ассоциации Англии (FA), что главный тренер команды Хосеп Гвардьола не будет носить желтую ленточку в поддержку каталонских политзаключенных во время игр премьер-лиги. В то же время клуб отметил, что решение FA противоречит решению УЕФА.

Ранее Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Гвардьоле за ношение ленты во время игры Кубка Англии против "Уигана". Испанский специалист также носил этот символ во время финального матча Кубка лиги против "Арсенала" (3:0).

В FA сравнили желтую ленту Гвардьолы со свастикой и звездой Давида //

В FA извинились за сравнение звезды Давида и ленты Гвардьолы