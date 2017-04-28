Гвардьола - лучший тренер по версии L'Equipe, Луческу занял 35-е место

Редакция авторитетного французского издания L’Equipe выбрала лучших футбольных тренеров, которые работают и в настоящее время. В голосовании приняли участие 33 журналиста L’Equipe, которые определили 50 лучших наставников.

Возглавил рейтинг главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола. Далее в первой десятке расположились: Антонио Конте ("Челси"), Диего Симеоне ("Атлетико"), Карло Анчелотти ("Бавария"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Йоахим Лев (сборная Германии), Зинедин Зидан ("Реал"), Леонарду Жардим ("Монако"), Юрген Клопп ("Ливерпуль").

Отметим, что главный тренер "Зенита" Мирча Луческу попал в рейтинг, заняв в нем 35-е место.