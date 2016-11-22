02:09 | ФУТБОЛ — Англия

Гвардьола хочет видеть Сандру в "Манчестер Сити"

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"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику "Ювентуса" Алексу Сандру, сообщает Mirror. В услугах 25-летнего бразильца лично заинтересован главный тренер английского клуба Хосеп Гвардьола. Руководство туринского клуба намерено продлить срок контракта с игроком. Сейчас в его соглашении прописана сумма отступных в размере 24,6 миллиона фунтов стерлингов, но она может увеличиться в два раза, если в ближайшее время стороны договорятся о новом договоре.

В этом сезоне Алекс Сандру провел в составе "Ювентуса" 16 матчей и отметился тремя голевыми передачами.

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