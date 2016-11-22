Гвардьола хочет видеть Сандру в "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику "Ювентуса" Алексу Сандру, сообщает Mirror. В услугах 25-летнего бразильца лично заинтересован главный тренер английского клуба Хосеп Гвардьола. Руководство туринского клуба намерено продлить срок контракта с игроком. Сейчас в его соглашении прописана сумма отступных в размере 24,6 миллиона фунтов стерлингов, но она может увеличиться в два раза, если в ближайшее время стороны договорятся о новом договоре.

В этом сезоне Алекс Сандру провел в составе "Ювентуса" 16 матчей и отметился тремя голевыми передачами.