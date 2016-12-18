Гвардьола хочет видеть Окслейд-Чемберлена в "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Арсенала" Алексу Окслейд-Чемберлену, сообщает The Sun. В услугах хавбека лично заинтересован главный тренер "Сити" Хосеп Гвардьола. Переход англичанина обойдется "горожанам" в 25 миллионов фунтов. Контракт игрока с лондонцами истекает летом 2018 года. В ближайшее время стороны начнут переговоры. Сделка может состояться уже в зимнее трансферное окно. В этом сезоне Окслейд-Чемберлен провел в составе "канониров" 17 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.