Гвардьола готов помочь сборной Англии перед ЧМ-2018

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола готов помочь сборной Англии в преддверии чемпионата мира-2018. По словам специалиста, он сам может многому научиться у тренерского штаба англичан.

- Конечно, я могу поговорить со сборной Англии, - цитирует goal.com Гвардьолу. - Они этого не знают, но на самом деле я тоже буду учиться у них. Уверен в этом. Мы всегда можем учиться. Именно поэтому я здесь, в Англии. И именно поэтому я поехал в Германию - чтобы узнать что-то новое.

После встречи все, что я смогу сказать: не следуйте за мной, делайте то, во что сами верите.

Гвардьола возглавил "Манчестер Сити" этим летом. Под его руководством команда потеряла только 2 очка в 20 матчах чемпионата Англии.

Сборная Англии на чемпионате мира-2018 сыграет в группе с Тунисом, Панамой и Бельгией.