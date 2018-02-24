Гвардьола договорился о продлении контракта с "Манчестер Сити" до лета 2021 года

"Манчестер Сити" достиг соглашения о продлении контракта с главным тренером команды Хосепом Гвардьолой, сообщает Daily Mail. По информации источника, новое соглашение между английским клубом и испанским специалистом будет рассчитано до конца сезона-2020/21. Финансовые условия для тренера будут улучшены – его новая зарплата составит 20 миллионов фунтов в год.

Ожидается, что официально о продлении контракта будет объявлено после завоевания "горожанами" первого в сезоне трофея. Это может произойти уже 25 февраля – в этот день команда Гвардьолы сыграет с "Арсеналом" в финале Кубка лиги.