Гвардьола дал понять, что может быть уволен из "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что может быть легко уволен, если не будет добиваться побед. "Горожане" в двух последних матчах проиграли "Челси" (1:3) и "Лестеру" (2:4).

– Футбол не является долгосрочным проектом. Ты должен побеждать немедленно, – цитирует Гвардьолу fourfourtwo.com. - Если этого не случается, у тебя проблемы.

Конечно, клуб в целом также работает на долгосрочную перспективу. Однако тренеры или менеджеры должны побеждать, иначе им найдут замену.

Меня еще никогда не увольняли, я впервый раз так долго не побеждаю. В следующем сезоне ситуация будет лучше, спустя два года – тоже самое. Тем не менее, перед приходом в "МанСити" я знал, что должен побеждать сразу же. Я чувствую, что руководство клуба мне доверяет, но реальность такова, что нужны победы. Поэтому позиция клуба по отношению к тренеру зависит от результатов.

Так обстоят дела. Конечно, во многих смыслах это несправедливо. Но все знают, что во многих компаниях мира, когда что-то идет не так, то нужно искать решение. Обычно тот человек, который должен уйти является и тем человеком, который должен помочь игрокам выйти на новый уровень.