Густаво Пойет: "Я покинул "Челси" из-за Раньери"

Бывший футболист "Челси" Густаво Пойет заявил, что в свое время покинул клуб из-за главного тренера команды Клаудио Раньери. Также уругваец отметил, что тренерам лондонской команды всегда приходилось непросто.

– "Челси" начала 2000-х был силен, но команда понемногу слабела, несмотря на то, что мы подписали таких игроков, как Хуан Себастьян Верон и Эрнан Креспо, – цитирует Daily Mail Пойета. – Но они были равнодушны к "Челси", именно поэтому они не выиграли трофей с Раньери.

Я покинул "Челси" из-за Раньери. Я знал, что я не тот игрок, которого он хочет, даже несмотря на то, что он не был со мной настолько откровенен, чтобы сказать это. Я предчувствовал большие проблемы и попросил продать меня. Они не хотели говорить правду. Я знал, что становлюсь все хуже и хуже – для самого себя, для Раньери, для "Челси".

Тренерам всегда было непросто в лондонском клубе, в том числе и Раньери. Моуринью покинул "Челси" после того, как дважды выиграл премьер-лигу, Анчелотти ушел после победы в лиге. Давление, которое они оказывают сейчас на Конте, поражает. Но "Лестер" – это другая история. Никто не мог поверить в эту сказку, кроме тренера. Увольнение Раньери было печальным.

Пойет выступал за "Челси" с 1997 по 2001 год. За это время он стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также Кубка обладателей кубков.