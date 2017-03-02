Гус Хиддинк: "Я не контактировал с "Лестером"

Известный голландский специалист Гус Хиддинк опроверг слухи о том, что он контактировал с руководством "Лестера" по поводу работы в клубе. "Лестер" ищет замену уволенному Клаудио Раньери, а временно команду возглавляет его бывший помощник Крейг Шекспир.

– Думаю, что "Лестер" поступил верно, назначив после отставки Раньери его помощника, – цитирует Telegraaf Хиддинка. – Потому что это обеспечило немедленную реакцию игроков и победу над "Ливерпулем". Как видим, команда не растеряла своих качеств. Но у меня не было контактов с "Лестером". Я очень люблю футбол и не исключаю, что могу вернуться к клубной работе. Хотя несколько лет не работал с клубами.