Губернатор Волгоградской области: "Всегда ждем Слуцкого дома"

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о том, что наблюдает за работой главного тренера "Халл Сити" Леонида Слуцкого в Англии. По словам главы региона, 46-летнего россиянина, родившегося в Волгограде, всегда ждут дома.

"Следим, как Слуцкий получает опыт в Англии. Всегда ждем его домой", – сказал Бочаров.

Напомним, что Слуцкий возглавил "Халл" летом 2017 года. На данный момент "тигры" занимают 20-е место в турнирной таблице чемпионшипа, имея в своем активе 18 очков после 19 матчей.