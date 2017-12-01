Губернатор Волгоградской области: "Всегда ждем Слуцкого дома"

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о том, что наблюдает за работой главного тренера "Халл Сити" Леонида Слуцкого в Англии. По словам главы региона, 46-летнего россиянина, родившегося в Волгограде, всегда ждут дома.
"Следим, как Слуцкий получает опыт в Англии. Всегда ждем его домой", – сказал Бочаров.
Напомним, что Слуцкий возглавил "Халл" летом 2017 года. На данный момент "тигры" занимают 20-е место в турнирной таблице чемпионшипа, имея в своем активе 18 очков после 19 матчей.
Губернатор Волгоградской обл. Андрей Бочаров: "Следим, как Слуцкий получает опыт в Англии. Всегда ждем его домой" pic.twitter.com/XR5bxij7nR– Филипп Папенков (@PippoGranato) 1 декабря 2017 г.