 Гросс сменил "Ингольштадт" на "Брайтон". ФУТБОЛ - Англия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
22:10 | ФУТБОЛ — Англия

Гросс сменил "Ингольштадт" на "Брайтон"

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Полузащитник "Ингольштадта" Паскаль Гросс подписал контракт с "Брайтоном", информирует пресс-служба "чаек". Соглашение с полузащитником рассчитано на четыре года. О сумме трансфера не сообщается.

В минувшем сезоне 25-летний немец провел за "Ингольштадт" 34 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи.

Напомним, что "Брайтон" досрочно оформил победу в чемпионшипе, гарантировав себе выход в премьер-лигу. Отметим, что клуб в последний раз играл в высшем дивизионе страны в сезоне-1982/83.

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