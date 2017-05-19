Гросс сменил "Ингольштадт" на "Брайтон"

Полузащитник "Ингольштадта" Паскаль Гросс подписал контракт с "Брайтоном", информирует пресс-служба "чаек". Соглашение с полузащитником рассчитано на четыре года. О сумме трансфера не сообщается.

В минувшем сезоне 25-летний немец провел за "Ингольштадт" 34 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи.

Напомним, что "Брайтон" досрочно оформил победу в чемпионшипе, гарантировав себе выход в премьер-лигу. Отметим, что клуб в последний раз играл в высшем дивизионе страны в сезоне-1982/83.