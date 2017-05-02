Гризманн потребовал от "Манчестер Юнайтед" 300 тысяч фунтов в неделю

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн поставил условия перед "Манчестер Юнайтед", который заинтересован в приобретении 26-летнего француза, информирует Daily Mail. Форвард потребовал от "МЮ" пятилетнего контракта с зарплатой 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Если английский клуб согласится, то Гризманн станет самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Англии.
Добавим, что "Манчестеру" за нападающего сборной Франции придется заплатить 90 миллионов евро отступных. Настоящий контракт игрока действует до лета 2021 года.
Паснаход
Бабло решает.
15:54
Quattro136
Это он хочет 1 млрд за год заработать, губа не дура;))) Мне кажется этих денег он не стоит
15:50
titan2313
В Зенит его, срочно
15:39
DR_DRIVE
Одного бесполезного Погба Манчестеру мало, если ещё этого в МЮ возьмут, то станет он среднячковым клубом, с долгами.
15:24