Гризманн потребовал от "Манчестер Юнайтед" 300 тысяч фунтов в неделю

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн поставил условия перед "Манчестер Юнайтед", который заинтересован в приобретении 26-летнего француза, информирует Daily Mail. Форвард потребовал от "МЮ" пятилетнего контракта с зарплатой 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Если английский клуб согласится, то Гризманн станет самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Англии.

Добавим, что "Манчестеру" за нападающего сборной Франции придется заплатить 90 миллионов евро отступных. Настоящий контракт игрока действует до лета 2021 года.