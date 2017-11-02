Грэй продлил контракт с "Лестером"

Нападающий "Лестера" Демарэй Грэй продлил контракт с клубом, информирует пресс-служба "лисов". Новое соглашение рассчитано до 2021 года.
В текущем сезоне футболист провел 12 матчей во всех турнирах, в которых он забил два гола. Ранее Грэй выразил недовольство отсутствием регулярной игровой практики. Игрок перешел в "Лестер" в 2016 году из "Бирмингема".
#lcfc is delighted to announce that @22Demarai has committed his future to the Club with a new contract!– Leicester City (@LCFC) 2 ноября 2017 г.
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