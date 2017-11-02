Грэй продлил контракт с "Лестером"

Нападающий "Лестера" Демарэй Грэй продлил контракт с клубом, информирует пресс-служба "лисов". Новое соглашение рассчитано до 2021 года.

В текущем сезоне футболист провел 12 матчей во всех турнирах, в которых он забил два гола. Ранее Грэй выразил недовольство отсутствием регулярной игровой практики. Игрок перешел в "Лестер" в 2016 году из "Бирмингема".