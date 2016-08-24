18:15 24 августа | ФУТБОЛ — Англия

Грег Кларк - новый председатель Футбольной ассоциации

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Сегодня Грег Кларк был утвержден в качестве председателя Футбольной ассоциации Англии (ФА), сообщает пресс-служба организации. Полномочия предыдущего главы Грега Дайка истекли 21 июля. Кандидатура Кларка, который последние 6 лет управлял Английской футбольной лигой, единогласно была одобрена правлением и советом ФА.

- Мой опыт работы в качестве члена совета ФА дал мне отличное понимание того, как работает эта организация на всех уровнях, - отметил новый председатель. - Это большая честь для меня - возглавить ФА в такой ключевой момент в новейшей истории, и я хотел бы поблагодарить правление и совет за их поддержку.

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