Грег Дайк: "Эллардайс поступил глупо, Ходжсон не клюнул бы на деньги"

Бывший глава Футбольной ассоциации Англии (ФА) Грег Дайк раскритиковал экс-наставника английской сборной Сэма Эллардайса. Специалист, напомним, ушел в отставку из-за причастности к коррупционному скандалу.

– Он получил работу, за которую получает 3 миллиона фунтов стерлингов в год, но решил пойти на обман, чтобы получить еще несколько сотен тысяч? – цитирует Sky Sports Дайка. – Думаю, говорить об этом с незнакомцами было очень неразумно. Если вы тренер сборной Англии и говорите незнакомцу, как обойти трансферные правила, быть беде. Эллардайс поступил глупо. Даже смешно. Ведь человек получил работу мечты с большой зарплатой. Зачем же идти на встречу, где тебе обещают 400 тысяч фунтов, и говорить о вещах, к которым не имеешь отношения? Я хорошо знаком с предыдущим тренером Роем Ходжсоном. Он бы точно не клюнул на деньги.