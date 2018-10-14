Гранит Джака: "Я прогрессирую под руководством Эмери"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака признался, что новый главный тренер "канониров" Унаи Эмери многому научил его в тактическом плане.

- Нам было необходимо время, чтобы познакомиться с характером и философией нового тренера, - цитирует Джаку Sky Sports. - Сейчас все идет хорошо, я прогрессирую под руководством Эмери. Он многому научил меня в тактическом плане. Но нам еще есть, куда расти.

В текущем сезоне Джака провел 8 матчей за "Арсенал", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

"Канониры" после восьми туров занимают 4-е место в чемпионате Англии, имея в активе 18 очков.

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