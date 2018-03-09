Гранит Джака: "Многие обсуждали "Арсенал", но никто не знал, что на самом деле происходит в клубе"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака высказал мнение, что многие критикуют игру канониров, при этом не зная, что на самом деле происходит в команде. По словам игрока, клубу было тяжело в преддверии гостевого матча 1/8 финала Лиге Европы с "Миланом" (2:0) из-за четырех поражений подряд.

– Многие говорили о нас со стороны, но никто не знает, что на самом деле происходит внутри команды, – приводит пресс-служба "Арсенала" слова Джаки. – Мы показали единство, проявили дух и характер в игре с "Миланом". Все знают, что четыре последних матча мы проиграли, поэтому нам было тяжело, но в матче с "Миланом" мы показали хорошую игру.

"Арсенал" после 29 туров занимает шестое место в чемпионате Англии с 45 очками. Команда отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на 33 балла.