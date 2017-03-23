Грабители проникли в дом родителей Лэмпарда

В дом родителей бывшего полузащитника "Челси" и сборной Англии Фрэнка Лэмпарда в Восточной части Лондона ворвались грабители, информирует Mirror. Как отметил отец, неизвестные учинили беспорядок, однако не взяли даже украшения. Напомним, что в 2005 году грабители проникли в дом самого Лэмпарда, взломав дверь его особняка. Тогда украли ценные вещи, а также автомобили футболиста.

– В доме был полный беспорядок. Вероятно, они искали деньги или драгоценности, но ничего не нашли. На полу валялись украшения, но они не стали их брать. Видимо, они точно знали, что хотели найти, – отметил Лэмпард-старший.