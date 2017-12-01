Гордон Бэнкс: "Харту везет, что ему не забивают больше"

Чемпион мира 1966 года вратарь Гордон Бэнкс раскритиковал голкипера сборной Англии и "Вест Хэма" Джо Харта. Легендарный англичанин высказал мнение, что первым номером национальной команды должен стать Джек Батленд из "Стоук Сити".

– Мне не нравится, как играет Харт, особенно когда ему пинают мяч, а он не может его даже поймать, – цитирует ВВС Бэнкса. – Он совершает ужасные ошибки, Джо везет, что ему не забивают больше. Я думаю, что Джек Батленд – действительно хороший вратарь. Жаль, что он сломал палец во время перерыва на матчи сборных, я уверен, что он сыграл бы хоть в одном из них. Если он получит шанс в следующих товарищеских матчах и хорошо себя покажет, думаю, он поедет на чемпионат мира в Россию.

Напомним, в ноябре Батленд получил вызов в сборную на матчи с Германией (0:0) и Бразилией (0:0), но сломал палец на одной из тренировок. В этом сезоне 24-летний вратарь провел за клуб 11 игр во всех турнирах и пропустил 22 мяча.