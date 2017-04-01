Голы Заа и Бентеке принесли "Кристал Пэлас" победу над "Челси"

В матче 30-го тура премьер-лиги "Челси" на своем поле уступил "Кристал Пэлас" – 1:2. По голу у гостей забили Вильфрид Заа и Кристиан Бентеке. Любопытно, что оба этих футболиста забивали в товарищеских матчах сборной России за Кот-д'Ивуар и Бельгию соответственно. Для подопечных Антонио Конте поражение стало первым в последних 13 играх во всех турнирах.

Последний раз "синие" проигрывали 4 января, когда они уступили "Тоттенхэму" (0:2). "Челси" лидирует в турнирной таблице чемпионата, но его отрыв от идущих вторыми "шпор" сократился до десяти очков. "Пэлас" поднялся на 15-ю строчку.

В другом поединке "Халл Сити" дома добыл волевую победу над "Вест Хэмом" – 2:1. Решающий мяч на 85-й минуте забил Андреа Раноккиа, арендованный у "Интера". "Тигры" остались на 18-м месте, но нагнали по набранным очкам "Суонси", у которого есть игра в запасе. "Молотобойцы" идут 14-ми.

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Премьер-лига

30-й тур

"Челси" – "Кристал Пэлас" – 1:2 (1:2)

Голы: Фабрегас, 5 (1:0). Заа, 9 (1:1). Бентеке, 11 (1:2).

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо (Батшуайи, 74), Фабрегас (Лофтус-Чик, 90+7), Азар, Педро, Матич (Виллиан, 59), Канте, Диегу Коста.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс (Данн, 46. Келли, 60), Уорд, Шлупп, Кабай, Таунсенд (Дилейни, 60), Заа, Панчеон, Миливоевич, Бентеке.

Предупреждения: Диегу Коста, 50. Бентеке, 68. Миливоевич, 73. Кэйхилл, 79. Давид Луиз, 83.

Судья: Поусон.

1 апреля. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".

"Халл Сити" – "Вест Хэм" – 2:1 (0:1)

Голы: Кэрролл, 18 (0:1). Робертсон, 53 (1:1). Раноккиа, 85 (2:1).

"Халл Сити": Якупович, Дэйвис (Грощицки, 46), Раноккиа, Робертсон, Магуайр, Н`Диай (Мэлони, 79), Аль-Мухаммади, Маркович, Клукас, Эрнандес (Хенриксен, 80), Ньясс.

"Вест Хэм": Рэндолф, Коллинс, Жозе Фонти, Бирам, Крессуэлл (Масуаку, 68), Айю, Фегули, Снодграсс (Фернандес, 66), Куяте (Кальери, 90+2), Ланцини, Кэрролл.

Предупреждения: Жозе Фонти, 2. Ньясс, 58. Кэрролл, 64. Н`Диай, 73.

Судья: Джоунс.

1 апреля. Халл. Стадион "KCOM Stadium".