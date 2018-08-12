Голы Салаха и Мане помогли "Ливерпулю" разгромить "Вест Хэм"

"Ливерпуль" обыграл "Вест Хэм" (4:0) в матче первого тура чемпионата Англии. В составе победителей дубль сделал Садио Мане.

Также отличились Мохамед Салах и Дэниэл Старридж. В параллельном матче "Саутгемптон" сыграл вничью с "Бернли" (0:0).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

1-й тур

"Ливерпуль" - "Вест Хэм" - 4:0 (2:0)

Голы: Салах, 19 (1:0). Мане, 45 (2:0). Мане, 53 (3:0). Старридж, 88 (4:0).

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомез, Александр-Арнолд, Милнер, Вайналдум, Кейта, Роберту Фирмину (Хендерсон, 69), Салах (Старридж, 87), Мане (Шачири, 82).

"Вест Хэм": Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Масуаку, Бальбуэна, Райс (Снодграсс, 46), Нобл, Уилшир, Арнаутович (Ярмоленко, 67), Антонио, Фелипе Андерсон (Эрнандес, 62).

Предупреждения: Александр-Арнолд, 22. Антонио, 52. Бальбуэна, 55.

Судья: Тэйлор.

12 августа. Ливерпуль. Стадион "Anfield".

"Саутгемптон" - "Бернли" - 0:0

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш (Ингс, 56), Вестергор, Худт, Стивенс, Ромеу, Армстронг (Эль-Юнусси, 56), Лемина, Редмонд, Остин (Габбьядини, 73).

"Бернли": Харт, Ми, Уорд, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Хендрик (Барнс, 76), Леннон, Вуд (Воукс, 73), Гвюдмундссон (Тэйлор, 88).

Предупреждение: Корк, 15.

Судья: Скотт (Англия).

12 августа. Саутгемптон. Стадион "St Mary's Stadium".