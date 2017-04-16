Голы Рэшфорда и Эрреры принесли "Манчестер Юнайтед" победу над "Челси"

Матч 33-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" – "Челси" завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Голами в составе подопечных Жозе Моуринью отметились нападающий Маркус Рэшфорд и полузащитник Андер Эррера.

После этой встречи лондонцы продолжают лидировать в премьер-лиге, опережая "Тоттенхэм" на четыре очка. "Красные дьяволы" укрепились на пятой строчке в турнирной таблице.

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Премьер-лига

33-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Челси" – 2:0 (1:0)

Голы: Рэшфорд, 7 (1:0). Эррера, 49 (2:0).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Байи, Рохо, Дармиан, Феллаини, Эррера, Погба, Лингард (Кэррик, 60), Рэшфорд (Ибрагимович, 83), Янг (Фосу-Менса, 90+3).

"Челси": Бегович, Давид Луиз, Кэйхилл, Зума (Лофтус-Чик, 83), Мозес (Фабрегас, 54), Канте, Матич (Виллиан, 66), Аспиликуэта, Педро, Диегу Коста, Азар.

Предупреждения: Диегу Коста, 33. Кэйхилл, 48. Эррера, 73. Рохо, 75. Фабрегас, 90. Ибрагимович, 90+1.

Судья: Мэдли.

16 апреля. Манчестер. Стадион Old Trafford.