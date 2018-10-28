Голы Погба и Марсьяля принесли "МЮ" победу над "Эвертоном"

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Эвертон" (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Англии. В составе победителей отличились Поль Погба и Антони Марсьяль.

Погба забил, добив мяч в ворота после собственного промаха с пенальти. У "ирисок" с 11-метровой отметки точно пробил Гильфи Сигурдссон.

"МЮ" набрал 17 очков и на данный момент занимает восьмое место. У "Эвертона" 15 очков и девятое место. В следующем туре "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет с "Борнмутом", а "Эвертон" примет "Брайтон".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

10-й тур

"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" - 2:1 (1:0)

Голы: Погба, 27 (1:0). Марсьяль, 49 (2:0). Сигурдссон, 77 - с пенальти (2:1).

Нереализованный пенальти: Погба, 27 (вратарь)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Фред (Лингард, 90+5), Матич, Погба, Мата (Эррера, 85), Рэшфорд (Лукаку, 65), Марсьяль.

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Кин, Зума, Динь, Уолкотт (Дженк, 78), Андре Гомеш, Гей (Калверт-Льюин, 78), Сигурдссон, Бернард (Лукман, 62), Ришарлисон.

Предупреждения: Смоллинг, 20. Гей, 22. Матич, 39.

Судья: Мосс (Англия).

28 октября. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

Все о чемпионате Англии - здесь.