00:55 | Футбол — Англия

Голы Лингарда и Лукаку вывели "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала Кубка Англии

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В матче 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Дерби Каунти" – 2:0.

В составе "красных дьяволов" забитыми голами отличились полузащитник Джесси Лингард и нападающий Ромелу Лукаку.

Благодаря этому результату "МЮ" вышел в следующую стадию турнира. Соперник подопечных Жозе Моуринью определится позже по итогам жеребьевки.

Кубок Англии

1/32 финала

"Манчестер Юнайтед" – "Дерби Каунти" – 2:0 (0:0)

Голы: Лингард, 84 (1:0). Лукаку, 90 (2:0).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Блинд, Смоллинг, Шоу, Линделеф, Мхитарян (Лукаку, 45), Эррера, Погба, Лингард, Рэшфорд (Феллаини, 80), Марсьяль (Мата, 67).

Судья: Френд (Англия).

5 января. Манчестер. Стадион Old Trafford.

Турнирная таблица – здесь

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Alexa1977

Nikko45 Лучше бы ничего не написали. Победа МЮ над дворовой командой 2-0 - это деградация. 08:31.....Ты матч то смотрел? там счет мог быть 6-0.вратарь у них всё тащил,а ты говоришь деградация.

10:26

Nikko45

Лучше бы ничего не написали. Победа МЮ над дворовой командой 2-0 - это деградация.

08:31