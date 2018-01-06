Голы Лингарда и Лукаку вывели "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Дерби Каунти" – 2:0.
В составе "красных дьяволов" забитыми голами отличились полузащитник Джесси Лингард и нападающий Ромелу Лукаку.
Благодаря этому результату "МЮ" вышел в следующую стадию турнира. Соперник подопечных Жозе Моуринью определится позже по итогам жеребьевки.
Кубок Англии
1/32 финала
"Манчестер Юнайтед" – "Дерби Каунти" – 2:0 (0:0)
Голы: Лингард, 84 (1:0). Лукаку, 90 (2:0).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Блинд, Смоллинг, Шоу, Линделеф, Мхитарян (Лукаку, 45), Эррера, Погба, Лингард, Рэшфорд (Феллаини, 80), Марсьяль (Мата, 67).
Судья: Френд (Англия).
5 января. Манчестер. Стадион Old Trafford.
Alexa1977
Nikko45 Лучше бы ничего не написали. Победа МЮ над дворовой командой 2-0 - это деградация. 08:31.....Ты матч то смотрел? там счет мог быть 6-0.вратарь у них всё тащил,а ты говоришь деградация.
10:26
Nikko45
Лучше бы ничего не написали. Победа МЮ над дворовой командой 2-0 - это деградация.
08:31