Голы Косты и Кэйхилла принесли "Челси" победу над "Халл Сити"

В матче 22-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле обыграл "Халл Сити" – 2:0. По голу забили Диегу Коста, пропускавший предыдущую игру "синих" из-за конфликта с главным тренером Антонио Конте, и Гэри Кэйхилл.

Хозяева лидируют в турнирной таблице премьер-лиги. Их отрыв от идущего вторым "Арсенала" составляет восемь очков. "Халл" занимает 19-е место.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

22-й тур

"Челси" – "Халл Сити" – 2:0 (1:0)

Голы: Диегу Коста, 45+7 (1:0). Кэйхилл, 81 (2:0).

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес, Матич, Канте, Алонсо, Педро (Виллиан, 71), Диегу Коста (Батшуайи, 87), Азар (Фабрегас, 71).

"Халл Сити": Якупович, Элабделлауи, Магуайр, Дэйвис (Ньясс, 59), Доусон, Робертсон, Эвандру, Хаддлстоун, Мэйсон (Мейлер, 21), Клукас, Эрнандес (Диоманде, 75).

Предупреждения: Доусон, 7. Дэйвис, 26. Канте, 43. Робертсон, 52.

Судья: Суорбрик.

22 января. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".

Трансляция матча "Челси" - "Халл Сити"