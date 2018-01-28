Голы де Брейне и Стерлинга вывели "Манчестер Сити" в 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Кардифф Сити" (2:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии. Авторами голов стали Кевин де Брейне и Рахим Стерлинг.
На 2-й компенсированной ко второму тайму минуте с поля был удален игрок хозяев поля Джо Беннетт.
Отметим, что соперник команды Хосепа Гвардьолы станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится 29 января.
Кубок Англии
1/16 финала
"Кардифф Сити" – "Манчестер Сити" – 0:2 (0:2)
Голы: Де Брейне, 8 (0:1). Стерлинг, 37 (0:2).
"Манчестер Сити": Браво, Компани, Отаменди, Уокер, Данилу, Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне, Стерлинг, Сане (Агуэро, 46), Бернарду Силва (Диас, 89).
Предупреждения: Беннетт, 45. Фернандинью, 80.
Удаление: Беннетт, 90+2.
Судья: Мэйсон.
28 января. Кардифф. Стадион Cardiff City Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/cup/2017-2018/playoff/