Голы де Брейне и Стерлинга вывели "Манчестер Сити" в 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Кардифф Сити" (2:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии. Авторами голов стали Кевин де Брейне и Рахим Стерлинг.

На 2-й компенсированной ко второму тайму минуте с поля был удален игрок хозяев поля Джо Беннетт.

Отметим, что соперник команды Хосепа Гвардьолы станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится 29 января.

Кубок Англии

1/16 финала

"Кардифф Сити" – "Манчестер Сити" – 0:2 (0:2)

Голы: Де Брейне, 8 (0:1). Стерлинг, 37 (0:2).

"Манчестер Сити": Браво, Компани, Отаменди, Уокер, Данилу, Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне, Стерлинг, Сане (Агуэро, 46), Бернарду Силва (Диас, 89).

Предупреждения: Беннетт, 45. Фернандинью, 80.

Удаление: Беннетт, 90+2.

Судья: Мэйсон.

28 января. Кардифф. Стадион Cardiff City Stadium.